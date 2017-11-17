Найкращих працівників підприємств, установ і організацій Олександрійського району вшанували на дошці пошани (ФОТО)

Сьогодні, 17 листопада, під звуки Державного Гімну України відбулося урочисте відкриття оновленої Дошки пошани працівників підприємств, установ і організацій Олександрійського району.

Перед присутніми виступив голова Олександрійської районної державної адміністрації Богдан Куруп та голова районної ради Ольга Коріненко, привітавши присутніх з наступаючим Днем працівника сільського господарства та висловивши щиру вдячність за плідну роботу на благо Олександрійщини.

Так за значний особистий внесок у вирішення питань соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку Олександрійського району на районній дошці пошани вшановано: ГЛОБУ О.Г. – тракториста – машиніста сільськогосподарського виробництва тракторної бригади № 2 МТС ТОВ «УкрАгроКом»; ГРИГОР’ЄВА О.П. – тракториста-машиніста фермерського господарства «Степ»; ДАНИЛЮКА А.Г. – лікаря терапевта дільничного, завідувача Приютівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; ДМІТРІЄВУ Т.О. – головного спеціаліста відділу з питань трудових відносин та координації суб’єктів, що надають соціальні послуги управління соціального захисту населення Олександрійської РДА; ЖОВНУ Р.Г. – головного механіка ТОВ «Олександрійський цукровий завод»; ЗАДЕСЕНЦЯ А.П. – голову фермерського господарства «Ріта»; ІЛЬЮЩЕНКОВА В.Л. – директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олександрійського району; КІТАЄВА С.Д. – керуючого відділку ТОВ «УкрАгроКом»; ПРОШИНУ Т.Г. – заступника головного лікаря з медичної частини Олександрійської центральної районної лікарні; СУХОМЛИН В.А. – інспектора відділу кадрів сільськогосподарського виробничого кооперативу ім. Фрунзе; ТАНКОВСЬКОГО М.І. – тракториста – машиніста сільськогосподарського виробництва ТОВ «Агродар ЛТД»; ТКАЧ З.В. – оператора машинного доїння молочно-товарного комплексу «Петриківське молоко» ТОВ «УкрАгроКом»; ЧЕРЕДІЯ М.Г. – водія автотранспортних засобів автопарку ТОВ «УкрАгроКом»; ЧЕРНЮКА В.Л. – водія автотранспортних засобів ПАТ «Шарівське»; ШИШКІНА С.Є. – тракториста – машиніста тракторної бригади № 2 фермерського господарства «Олександрівське».

Серед вшанованих на дошці пошани також колектив працівників відділення стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олександрійського району (завідувач – Наумкіна Н.О.); колектив працівників Звенигородської дільниці ветеринарної медицини Олександрійської районної державної лікарні ветеринарної медицини (завідувач – Олійник Н.В.); колектив працівників філії «Олександрійська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Кіровоградський облавтодор» (т.в.о. начальника філії – Руденко О.В.); едагогічний колектив Новопразької дитячої музичної школи (директор – Хода В.В.); педагогічний колектив Приютівського дошкільного навчального закладу «Світлячок» (завідувач – Шевченко Ю.В.); педагогічний колектив Щасливської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (директор – Михайлова С.В.); Рада первинної організації ветеранів України Бандурівської сільської ради (голова – Ковтун В.О.) та колектив працівників Олександрійського районного будинку культури (директор – Єлсукова Ю.С.).

Окрім цього серед визначених імен – піддполковник служби цивільного захисту КОРОЛЬОК О.В. – начальник сектора цивільного захисту Олександрійського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Кіровоградській області; КРАВЧУК Т.В. – завідуюча зерновим складом та лабораторією ТОВ «Колос»; КУЗЬМЕНКО А.В. – інженера з ремонту іноземної техніки МТС ТОВ «УкрАгроКом»; ЛОВАРІК С.Г.– вчителя історії і правознавства Добронадіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; МИРНИЙ М.М. – тракториста – машиніста ПАТ «Олександрійський Райагрохім».