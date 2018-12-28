Найкращим спортсменам Кіровоградщини призначили обласні стипендії

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Вчора, 28 грудня, під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Коваленка провели засідання обласної комісії з відбору претендентів на призначення стипендій для спортсменів Кіровоградської області – переможців та призерів Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Всесвітніх Універсіад, чемпіонатів світу, Європи та України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

До переліку майбутніх стипендіатів 2019 року увійшло 20 спортсменів бейсбольної команди, яка у 2018 році вже в двадцять третє стала чемпіоном України, та 12 представників інвалідного спорту, котрі здобули перемоги і призові місця на чемпіонатах Європи та України. Серед них – добре відомі не лише в нашій країні, а й за її межами чемпіони та призери Дефлімпійських і Паралімпійських ігор Ірина Терещенко, Сергій Фомін, Олександр Костик, Дар’я Тарасенко, Анастасія Мисник, Ольга Свідерська, Андрій Деревінський та інші.

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Відповідно до затвердженого Положення, розміри обласної стипендії різні та залежать від здобутків спортсмена і рівня спортивних змагань.

Найбільшу стипендію у 2019 році отримають:

легкоатлет Олег Дорощук, який виборов бронзову медаль на недавніх Юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині;

плавець Андрій Деревінський – за перемогу у складі збірної України в змішаній естафеті комплексним плаванням на чемпіонаті Європи в Ірландії серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та фізичного розвитку;

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легкоатлетка Анастасія Мисник, яка здобула золоту медаль у штовханні ядра на чемпіонаті Європи (Франція) з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розумового та фізичного розвитку.

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