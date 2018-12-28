Найкращим спортсменам Кіровоградщини призначили обласні стипендії

Вчора, 28 грудня, під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Коваленка провели засідання обласної комісії з відбору претендентів на призначення стипендій для спортсменів Кіровоградської області – переможців та призерів Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Всесвітніх Універсіад, чемпіонатів світу, Європи та України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

До переліку майбутніх стипендіатів 2019 року увійшло 20 спортсменів бейсбольної команди, яка у 2018 році вже в двадцять третє стала чемпіоном України, та 12 представників інвалідного спорту, котрі здобули перемоги і призові місця на чемпіонатах Європи та України. Серед них – добре відомі не лише в нашій країні, а й за її межами чемпіони та призери Дефлімпійських і Паралімпійських ігор Ірина Терещенко, Сергій Фомін, Олександр Костик, Дар’я Тарасенко, Анастасія Мисник, Ольга Свідерська, Андрій Деревінський та інші.

Відповідно до затвердженого Положення, розміри обласної стипендії різні та залежать від здобутків спортсмена і рівня спортивних змагань.

Найбільшу стипендію у 2019 році отримають:

легкоатлет Олег Дорощук, який виборов бронзову медаль на недавніх Юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині;

плавець Андрій Деревінський – за перемогу у складі збірної України в змішаній естафеті комплексним плаванням на чемпіонаті Європи в Ірландії серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та фізичного розвитку;

легкоатлетка Анастасія Мисник, яка здобула золоту медаль у штовханні ядра на чемпіонаті Європи (Франція) з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розумового та фізичного розвитку.