Найсильніші олександрійці отримають винагороди за підсумками “Турніру сильних”

9 вересня в Олександрії пройде “Турнір сильних”. Цей спортивний захід в нашому місті проходить вже втретє і набув серед олександрійців чималої популярності, адже з кожним роком бажаючих взяти участь у змаганнях більшає. Організатором заходу виступає адміністратор сайту «Все про спорт в Олександрії» Юрій Кузнєцов при підтримці депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.

Цього року, як і минулого, спортивний захід планується провести на спортивному майданчику для воркауту, що розміщений біля гутрожитка училища культури. Змагання розпочнуться о 09:00. Запрошуються усі бажаючі випробувати свої сили. Програма змагань цього року буде незмінною: поштовх гирі масою 24 кг, підтягування на перекладині та віджимання в упорі лежачи.

Переможці отримають медалі, дипломи та грошові винагороди.

Нагадаємо, минулого року “Турнір сильних” пройшов 22 серпня. В турнірі взяли участь 15 спортсменів, які змагалися у вправності та витривалості під час виконання трьох вправ: поштовх гирі масою 24 кг, підтягування на перекладині та віджимання в упорі лежачи.