Наприкінці цього року на Кіровоградщині відбудуться вибори в чотирьох ОТГ

Минулої неділі, 12 жовтня, відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії під головуванням Тетяни Сліпачук.

Комісія внесла зміни до постанови ЦВК від 9 серпня 2018 року, №122 “Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя” шляхом виключення з неї пункту 2, яким було вирішено звернення обласних державних адміністрацій щодо призначення перших і додаткових місцевих виборів розглянути в установленому порядку після отримання Комісією відповідних роз’яснень Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

ЦВК встановила відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів та призначила на неділю, 23 грудня 2018 року, вибори у 125 об’єднаних територіальних громадах (15 міських, 22 селищних, 88 сільських ОТГ).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ЦВК.

Зокрема, у Кіровоградській області такі вибори відбудуться у 4 об’єднаних територіальних громадах, а саме: Піщанобрідський сільський, Добровеличківський селищній, Попельнастівській та Мар’янівській сільських. Крім цього, відбудуться додаткові вибори депутатів 26 сільських, селищних рад. У Кіровоградській області – в 1 селищній раді. Комісія призначила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів з 3 листопада 2018 року.