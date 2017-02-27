Сьогодні, 27 лютого, у Кропивницькому відбулася конференція щодо питання “Формування перспективного плану мережі госпітальних округів закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги Кіровоградської області”. Про це повідомляє сайт “Гречка”.

У заході взяли участь керівники медзакладів області, директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко та представники обласної влади.

За словами Олега Рибальченка, госпітальні округи повинні стати інструментом для надання медичної допомоги в більш кращому та якіснішому вигляді, ніж вона перебуває на сьогодні.

“Фактично, формування госпітальних округів – це інструмент для розбудови медичної галузі в області, щоб допомога була якісніша, своєчасна та відповідала стандартам”, – зазначав очільник профільного департаменту.

За інформацією Рибальченка, врахувавши отримані дані від медзакладів області, статистику, дорожнє сполучення та інфраструктуру, на сьогодні існує три варіанти створення госпітальних округів.

1. Враховуючи статистику тяжіння населення до медичних закладів до міст обласного значення, створити 3 госпітальні округи:

– Кропивницький ГО

– Західний ГО

– Олександрійський ГО

2. Враховувати відокремленість потреб районів від міста – 4 ГО:

– Східний ГО

– Південний ГО

– Північний ГО

– Західний ГО

3. Потреби районів з акцентом на їх самовизначення – 5 ГО:

– Східний ГО

– Західний ГО

– Центральний ГО

– Північний ГО

– Південний ГО.

Наразі, в ході конференції керівники закладів охорони здоров’я області продовжують обговорення цих варіантів, представляючи особливості розташування медзакладу, його забезпечення та кількість населення.

Врахувавши пропозиції та думки представників медзакладів області, як робочий варіант було обрано схему, в якій пропонується створити 3 госпітальні округи: Кропивницький, Олександрійський та Західний.

Як зазначив директор департаменту охорони здоров’я, межі цих округів поки остаточно не визначені та можуть змінюватися, в залежності від вибору районів та територіальних громад.

Поки озвучена така пропозиція:

Олександрійський: Cвітловодський р-н, Онуфріївський, Олександрійський, Петрівський

Кропивницький: Олександрівський, Знам’янський, Кіровоградський, Новгородківський, Компаніївський, Долинський, Бобринецький, Устинівський.

Західний: Новгородківський, Маловисківський, Новоукраїнський, Добровеличківський, Новоархангельський, Вільшанський, Голованівський, Ульянівський, Гайворонський.