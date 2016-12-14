Наркозалежні олександрійці долучилися до програми замісної підтримувальної терапії

Нещодавно в Кіровоградській ОДА під час засідання обласної координаційної ради з питань профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів обговорили питання реалізації програми замісної підтримувальної терапії. Про це інформує прес-служба адміністрації.

Так, як повідомили представники обласного наркологічного диспансеру, програмою замісної підтримувальної терапії передбачено забезпечення лікуванням препаратами заміщення 270 наркозалежних осіб. Фактично, на сьогодні замісну підтримувальну терапію (ЗПТ) в області отримують 308 ін’єкційних споживачів наркотичних засобів. На початок 2016 року таких було лише 285 пацієнтів.

У територіальному розрізі, 175 чоловік отримують ЗПТ в обласному центрі через комунальний заклад “Кіровоградський обласний наркологічний диспансер”. Це 50% зареєстрованих ін’єкційних споживачів наркотиків, які проживають у Кропивницькому. В Олександрії замісну підтримувальну терапію отримують 72 особи, у Світловодську – 41, у Знам’янці – 20 осіб.

Для 288 нарколазежних ЗПТ проводиться за допомогою медичного препарату “Метадон”, ще для 20 осіб – за допомогою препарату “Єднок”.