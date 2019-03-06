Олександрійського розповсюджувача наркотиків затримали на «гарячому»

Працівники Олександрійського відділу поліції припинили злочинну діяльність місцевого чоловіка, який виготовляв та розповсюджував наркотики.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградської області.

Під час обшуку помешкання підозрілого було виявлено медичний шприц із наркотичною рідиною та грошові кошти, отриманні від продажу наркотику.

Вилучений наркотичний засіб направлено на проведення експертизи.

Чоловікову обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєний злочин олександрійцю загрожує до десяти років позбавлення волі.