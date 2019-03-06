Олександрійського розповсюджувача наркотиків затримали на «гарячому»

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Працівники Олександрійського відділу поліції припинили злочинну діяльність місцевого чоловіка, який виготовляв та розповсюджував наркотики.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградської області.

Під час обшуку помешкання підозрілого було виявлено медичний шприц із наркотичною рідиною та грошові кошти, отриманні від продажу наркотику.

Вилучений наркотичний засіб направлено на проведення експертизи.

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Чоловікову обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєний злочин олександрійцю загрожує до десяти років позбавлення волі.

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