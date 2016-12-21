Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Закон було ухвалено сьогодні, о 4:52 ранку. Законодавчим актом встановлено такі загальні показники державного бюджету на 2017 рік:

доходи у сумі 721,4 млрд. грн.;

видатки у сумі 790,4 млрд. грн.

граничний рівень дефіциту – 77,5 млрд. грн.

Варто зазначити, що депутати проголосували за держбюджет за показником мінімальної заробітної плати в 3200 грн. з 1 січня 2017р.

За Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік» проголосували 274 народні депутати України, з яких депутати від Кіровоградщини голосували наступним чином:

Олександр Горбунов (Народний фронт) – за,

Михайло Поплавський (група “Воля народу”) – за;

Станіслав Березкін (група “Відродження”) – за;

Олесь Довгий (позафракційний) – відсутній.

Анатолій Кузьменко (БПП) – за;

Костянтин Яриніч (БПП) – за;

Дмитро Лінько (Фракція Радикальної партії Олега Ляшка) – за.

Нагадаємо, що бюджет Олександрії на 2017 рік прийняли з рівнем мінімальної заробітної плати в 1600 грн.