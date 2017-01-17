Сьогодні, 17 січня, Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», яким передбачається запровадити автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надати відповідні повноваження органам місцевого самоврядування, встановити обов’язковість забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та визначити можливість притягнення до адміністративної відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзних документів.

За ухвалення відповідного законопроекту за №4121 проголосували 265 народних депутатів з 226 необхідних голосів.

Так введення електронних квитків стане одним із кроків щодо підвищення прозорості обліку безпосередньо наданих послуг за перевезення пільгових та інших категорій пасажирів. Тим самим, забезпечивши контроль отриманної виручки, та виключивши можливість використання фальшивих проїзних документів.

Чи чекати таких нововведень олександрійським пасажирам – покаже час.