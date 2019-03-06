Народний депутат України Анатолій Кузьменко поспілкувався з колективом та студентами Олександрійського коледжу культури

4 березня в Олександрійському коледжі культури та мистецтв відбулася зустріч студентів, викладачів та працівників навчального закладу з Анатолієм Кузьменком.

Повідомляє Голос Громади.

Серед запрошених на захід гостей також були присутні депутати Олександрійської міської ради фракції «БПП «Солідарність».

У ході зустрічі народний депутат України Анатолій Кузьменко коротко розповів про свою діяльність у Верховній раді, напрацювання за минулий 2018 рік та поділився перспективами на 2019 рік. У свою чергу колектив та студенти закладу задавали питання, які найбільше сьогодні викликають стурбованість у мешканців Олександрії, зокрема молодь цікавили перспективні напрямки в суспільно-політичній ситуації в країні, у розвитку культури, загальні соціальні проблеми. Особливо жвавий діалог між народним депутатом та присутніми відбувся у ході обговорення проблем нашого міста.

На завершення візиту, Анатолій Кузьменко подякував аудиторії за приємне та змістовне спілкування, й разом з присутніми депутатами фракції «Солідарність» вручили навчальному закладу сучасне обладнання – мультимедійну дошку для потреб студентів й проведення цікавих та змістовних занять.

