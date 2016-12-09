На Кіровоградщині вже наступного року планують реалізувати більше 100 інвестиційних проектів. Про це проінформувала директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Ніна Рахуба під час аналізу проекту програми економічного і соціального розвитку області на 2017 рік, повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

За словами посадовиці, в 2017-му заплановано реалізувати щонайменше 120 інвестиційних проектів у реальному секторі економіки. Серед них – 97 проектів з будівництва, реконструкції і модернізації підприємств промисловості і агропромислового комплексу із створенням щонайменше 500 нових робочих місць. Орієнтовний обсяг інвестиційного ресурсу – понад 2,7 млрд.грн.