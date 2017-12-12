Наступного тижня зберуться депутати на чергову сесію аби розглянути майже тридцять питань

21 грудня о 09:00 в сесійному залі відбудеться сорокова сесія Олександрійської міської ради 7 скликання.

На розгляд сесії внесено 29 питань, серед яких внесення змін до міського бюджету на 2017 рік, затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії на 2018 рік, Програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2018-2020 роки, про Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2018 рік та ін.