18 листопада, у суботу, в м. Олександрія відбудеться Чемпіонат Кіровоградської області з панкратіону.

Спортивний захід пройде в Палаці спорту в спортивному залі ДЮСШ № 2, що по вулиці Ю. Осмоловського, 3 о 12 годині. Про це повідомляє сайт “Все про спорт в Олександрії” на сторінці у фейсбук.

Змагання відбудуться в розділах: грепплінг, НОУ-ГІ, Традішн та фул.

Серед організаторів – Кіровоградська обласна федерація панкратіону та спортивний клуб ” Sport MAX”.