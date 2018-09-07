Національний банк України випустив монету до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського

Пам’ятна монета номіналом дві гривні введена в обіг 3 вересня, її тираж складає 35 тисяч екземплярів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на офіційний сайт «Національний банк України».

Монета називається «Серце віддаю дітям». Її діаметр складає 31 мм, а виготовлена ​​з нейзильберу – це сплав міді, нікелю та цинку. На аверсі монети розміщено малий Державний герб України, рік карбування монети – 2018, в центрі портрет Василя Сухомлинського, а також його прізвище, ім’я та роки життя.

А на реверсі монети розміщено серце, у центрі якого напис: ВІДДАЮ ДІТЯМ, навколо серця – стилізовані персонажі з оповідань В. Сухомлинського.

Додатково, Ювілей Василя Сухомлинського включений в список пам’ятних дат, які заснували в ЮНЕСКО. Педагог увійшов в історію української школи, як творець «школи радості». Ідеї, запропоновані Василем Сухомлинським, лягли в основу нової української школи, яка впроваджується в Україні.