Нацполіція Кіровоградщини працює у посиленому режимі несення служби

Відучора, 25 березня, національна поліція Кіровоградської області перейшла у посилений варіант несення служби. Про це повідомив перший заступник міністра Сергія Яровий.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Посадовець повідомив, що за кілька місяців до президентських виборів підрозділи МВС провели низку підготовчих заходів.

«Ми забезпечили охорону 199 окружних виборчих дільниць. Залучено близько 400 поліцейських. Розпочав роботу міжвідомчий оперативний штаб. До його складу увійшли представники всіх підрозділів міністерства, які відслідковують, аналізують ситуацію для прийняття відповідних рішень. Відсьогодні весь особовий склад Міністерства внутрішніх справ переводиться на посилений варіант несення служби», – зазначив заступник міністра Сергій Яровий під час міжвідомчої відеоселекторної наради.

Для забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян буде залучатися понад 135,4 тисячі правоохоронців, з них понад 72,5 тисячі – саме поліцейських.

Окрім цього керівники структурних та територіальних підрозділів нестимуть персональну відповідальність за неналежне реагування на будь-які порушення під час виборів.