Нацполіція буде вживати додаткові заходи для безпеки пасажирів на шляхах України

21 липня в Україні стартували спецзаходи з перевірки пасажирського транспорту, повідомляє Голос Громади з посиланням на прес-службу ГУНП у Кіровоградській області.

Про це заявив заступник Голови Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич. Рішення прийнято через низку дорожньо-транспортних пригод за участі пасажирського транспорту з великою кількістю загиблих.

З цією метою було розроблений план з реалізації заходів безпеки. Одним з таких профілактичних заходів стане відпрацювання під умовною назвою «Перевізник».

Йдеться про посилення профілактичної роботи з учасниками дорожнього руху. Особливу увагу приділятимуть перевірці дотримання вимог ПДР і безпеки з боку перевізників на пасажирських маршрутах.

Також МВС збільшить кількість контрольних пунктів на автошляхах.

Відповідне рішення було прийнято на терміновій селекторній нараді під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

«МВС посилить заходи безпеки дорожнього руху та збільшить кількість контрольних пунктів на автошляхах.

Це стосується, в першу чергу, трас у напрямку Південних регіонів та країн ЄС. Усі наряди ми посилюємо військовими та автотехнікою Нацгвардії.

До 23 липня поліція має затвердити та ввести в дію План невідкладних заходів з посилення безпеки дорожнього руху. Керівництво поліції має взяти начальників територіальних органів технічної безпеки «за кадик» та особисто доповідати мені щодня», – сказав перший заступник міністра С.Яровий.