Олександрійці, будьте обережні! Зафіксовані випадки нового комп’ютерного вірусу

На території України спеціалісти з кіберполіції почали фіксувати факти розповсюдження нового шкідливого вірусу, який замасковано зі шкідливими додатками у повідомленні начебто від імені державних установ, зокрема судів різних інстанцій.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції в Кіровоградській області.

Створене шкідливе програмне забезпечення націлене на користувачів операційної системи MS Windows та спрямоване на користувачів, які є приватними нотаріусами України.

Для надсилання даного вірусу злочинці використовували поштові сервіси українських компаній www.ukr.net та www.i.ua.

