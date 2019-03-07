Натяк для олександрійських чоловіків: топ найбажаніших подарунків на 8 березня

Українські соціологи провели опитування й розповіли, які подарунки найбажаніші у Міжнародний жіночий день.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Уніан.

Дослідження експертів показали, що більшість жінок хочуть отримати на 8 березня квіти, й таких 23%.

Ще 12% жінкам найдорожчим подарунком від коханого буде турбота й увага.

Про косметику, парфуми або туалетну воду мріє 7% слабкої статті.

Романтичної вечері чекають 5% жінок й такий же відсоток жінок бажають на подарунок гроші.

Цікавим є той факт, що 13% респондентів-жінок не мають людини, від якого вони чекають подарунків, а 10% чоловіків нікому їх дарувати.