Навчання біля моря: безробітні Кіровоградщини можуть стати операторами котелень

Сьогодні практично усі котельні переходять на альтернативні види палива, тому навантаження на обслуговуючий персонал щоразу зростає, а отже професійне навчання робітників вкрай необхідне.

У серпні поточного року Одеським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості організовується професійне навчання за професіями «оператор котельні». Розпочнеться навчання 28 серпня цього року і триватиме 3,7 місяців.

Крім того, у зазначеному центрі професійно-технічної освіти чималий вибір робітничих професій, які можна опанувати з нуля. Це й електромонтажник, електрогазозварник, кондитер, адміністратор, перукар, кухар, бармен, фрезерувальник та ін.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Слід зазначити, що Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості – один із перших навчальних комплексів для професійної підготовки дорослого населення, оснащених найсучаснішим обладнанням та устаткуванням. Освітні послуги, зміст та умови діяльності цього навчального закладу відповідають європейським стандартам.

Тож, за будь яких життєвих обставин, у короткі терміни безробітні громадяни мають можливість отримати якісні знання, перспективну професію та успішно працювати.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до базових центрів зайнятості.