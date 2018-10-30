Навчання і подорож: безробітні Кіровоградщини можуть здобути близько 30 нових професій у різних містах України

Якщо Ви вирішили здобути нову професію чи підвищити свою кваліфікацію – у Вас є можливість, за сприяння служби зайнятості, пройти професійне навчання як у навчальних закладах області чи на виробництві, так і у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, та прискорити подальше працевлаштування. Повідомляє Голос Громади з посиланням на Кіровоградський центр зайнятості.

Такі центри діють у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Полтавській та Херсонській областях.

Навчальні центри державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) мають великий спектр ліцензованих професій та напрямів підготовки робітників для таких галузей економіки як: промисловість, будівництво, агропромисловий комплекс, транспорт і зв’язок, сфера послуг.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в державній службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Так, у липні поточного року розпочинається навчання за такими професіями:

Назва професії Термін навчання Умови направлення на навчання Дата початку занять Дніпропетровський ЦПТО Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 5,2 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 15.11.2018 Касир в банку 8,6 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 20.11.2018 Продавець продовольчих товарів 4,2 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 21.11.2018 Донецький ЦПТО Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 5,0 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 18.11.2018 Соціальний робітник 12,0 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 26.11.2018 Івано-Франківський ЦПТО Адміністратор 5,0 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 01.11.2018 Молодша медична сестра з догляду за хворими 5,0 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 06.11.2018 Луганський ЦПТО Маляр 2,9 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії початок листопада 2018 Львівський ЦПТО Муляр 5,3 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 13.11.2018 Електрогазозварник 5,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 19.11.2018 Агент з організації туризму 4,9 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 19.11.2018 Штукатур 5,3 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 23.11.2018 Візажист 5,3 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 26.11.2018 Одеський ЦПТО Електрогазозварник 5,0 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 01.11.2018 Швачка 4,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 01.11.2018 Адміністратор 5,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 07.11.2018 Кухар 5,5 міс Повна або базова загальна середня освіт, 18 років, медична довідка з допуском до професії 14.11.2018 Оператор котельні 3,0 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 19.11.2018 Робітник з комплексного

обслуговування й ремонту

будинків 5,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 27.11.2018 Лицювальник-плиточник 2,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 30.11.2018 Рівненський ЦПТО Продавець непродовольчих

товарів 4,0 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 07.11.2018 Касир торговельного залу 3,8 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 07.11.2018 Манікюрник 4,6 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 13.11.2018 Слюсар з ремонту автомобілів 8,5 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 20.11.2018 Швачка 4,9 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 20.11.2018 Робітник фермерського господарства 11,9міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 22.11.2018 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») 2,0 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 29.11.2018 Сумський ЦПТО Манікюрник 4,5 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 05.11.2018 Перукар (перукар-модельєр) 5,0 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 05.11.2018 Харківський ЦПТО Педикюрник 3,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 05.11.2018 Електрозварник ручного зварювання 5,5 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 08.11.2018 Штукатур 4,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 12.11.2018 Слюсар-ремонтник 5,7 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 14.11.2018 Перукар 5,5 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 21.11.2018

Якщо Вас зацікавили можливість здобуття нової професії, за більш детальною інформацією, зокрема умовами прийому на навчання, звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.