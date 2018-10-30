Навчання і подорож: безробітні Кіровоградщини можуть здобути близько 30 нових професій у різних містах України

Якщо Ви вирішили здобути нову професію чи підвищити свою кваліфікацію – у Вас є можливість, за сприяння служби зайнятості, пройти професійне навчання як у навчальних закладах області чи на виробництві, так і у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, та прискорити подальше працевлаштування. Повідомляє Голос Громади з посиланням на Кіровоградський центр зайнятості.
Такі центри діють у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Полтавській та Херсонській областях.
Навчальні центри державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) мають великий спектр ліцензованих професій та напрямів підготовки робітників для таких галузей економіки як: промисловість, будівництво, агропромисловий комплекс, транспорт і зв’язок, сфера послуг.
Для безробітних громадян, які зареєстровані в державній службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Так, у липні поточного року розпочинається навчання за такими професіями:
|Назва професії
|Термін навчання
|Умови направлення
на навчання
|Дата
початку занять
|Дніпропетровський ЦПТО
|Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
|5,2 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|15.11.2018
|Касир в банку
|8,6 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|20.11.2018
|Продавець продовольчих
товарів
|4,2 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|21.11.2018
|Донецький ЦПТО
|Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
|5,0 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|18.11.2018
|Соціальний робітник
|12,0 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|26.11.2018
|Івано-Франківський ЦПТО
|Адміністратор
|5,0 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|01.11.2018
|Молодша медична сестра з догляду за хворими
|5,0 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|06.11.2018
|Луганський ЦПТО
|Маляр
|2,9 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|початок листопада
2018
|Львівський ЦПТО
|Муляр
|5,3 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|13.11.2018
|Електрогазозварник
|5,5 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|19.11.2018
|Агент з організації туризму
|4,9 міс.
|Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|19.11.2018
|Штукатур
|5,3 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|23.11.2018
|Візажист
|5,3 міс.
|Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|26.11.2018
|Одеський ЦПТО
|Електрогазозварник
|5,0 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|01.11.2018
|Швачка
|4,5 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|01.11.2018
|Адміністратор
|5,5 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|07.11.2018
|Кухар
|5,5 міс
|Повна або базова загальна середня освіт, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|14.11.2018
|Оператор котельні
|3,0 міс.
|Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|19.11.2018
|Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
будинків
|5,5 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|27.11.2018
|Лицювальник-плиточник
|2,5 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|30.11.2018
|Рівненський ЦПТО
|Продавець непродовольчих
товарів
|4,0 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|07.11.2018
|Касир торговельного залу
|3,8 міс.
|Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|07.11.2018
|Манікюрник
|4,6 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|13.11.2018
|Слюсар з ремонту автомобілів
|8,5 міс.
|Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|20.11.2018
|Швачка
|4,9 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|20.11.2018
|Робітник фермерського господарства
|11,9міс.
|Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|22.11.2018
|Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
|2,0 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|29.11.2018
|Сумський ЦПТО
|Манікюрник
|4,5 міс.
|Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|05.11.2018
|Перукар (перукар-модельєр)
|5,0 міс.
|Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|05.11.2018
|Харківський ЦПТО
|Педикюрник
|3,5 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|05.11.2018
|Електрозварник ручного зварювання
|5,5 міс.
|Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|08.11.2018
|Штукатур
|4,5 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|12.11.2018
|Слюсар-ремонтник
|5,7 міс.
|Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|14.11.2018
|Перукар
|5,5 міс.
|Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії
|21.11.2018
Якщо Вас зацікавили можливість здобуття нової професії, за більш детальною інформацією, зокрема умовами прийому на навчання, звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.