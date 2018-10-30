Навчання і подорож: безробітні Кіровоградщини можуть здобути близько 30 нових професій у різних містах України

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Якщо Ви вирішили здобути нову професію чи підвищити свою кваліфікацію – у Вас є можливість, за сприяння служби зайнятості, пройти професійне навчання як у навчальних закладах області чи на виробництві, так і у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, та прискорити подальше працевлаштування. Повідомляє Голос Громади з посиланням на Кіровоградський центр зайнятості.

Такі центри діють у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Полтавській та Херсонській областях.

Навчальні центри державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) мають великий спектр ліцензованих професій та напрямів підготовки робітників для таких галузей економіки як: промисловість, будівництво, агропромисловий комплекс, транспорт і зв’язок, сфера послуг.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в державній службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Так, у липні поточного року розпочинається навчання за такими професіями:

Назва професії Термін навчання Умови направлення

на навчання

 Дата

початку занять
Дніпропетровський ЦПТО
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 5,2 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 15.11.2018
Касир в банку 8,6 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 20.11.2018
Продавець продовольчих

товарів

 4,2 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 21.11.2018
Донецький ЦПТО
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 5,0 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 18.11.2018
Соціальний робітник 12,0 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 26.11.2018
Івано-Франківський ЦПТО
Адміністратор 5,0 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 01.11.2018
Молодша медична сестра з догляду за хворими 5,0 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 06.11.2018
Луганський ЦПТО
Маляр 2,9 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії початок листопада

2018
Львівський ЦПТО
Муляр 5,3 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 13.11.2018
Електрогазозварник 5,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 19.11.2018
Агент з організації туризму 4,9 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 19.11.2018
Штукатур 5,3 міс. Повна  або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 23.11.2018
Візажист 5,3 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 26.11.2018
Одеський ЦПТО
Електрогазозварник 5,0 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 01.11.2018
Швачка 4,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 01.11.2018
Адміністратор 5,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 07.11.2018
Кухар 5,5 міс Повна або базова загальна середня освіт, 18 років, медична довідка з допуском до професії 14.11.2018
Оператор котельні 3,0 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 19.11.2018
Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
будинків		 5,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 27.11.2018
Лицювальник-плиточник 2,5 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 30.11.2018
Рівненський ЦПТО
Продавець непродовольчих
товарів		 4,0 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 07.11.2018
Касир торговельного залу 3,8 міс. Повна  загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 07.11.2018
Манікюрник 4,6 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 13.11.2018
Слюсар з ремонту автомобілів 8,5 міс. Повна загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 20.11.2018
Швачка 4,9 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 20.11.2018
Робітник фермерського  господарства 11,9міс. Повна загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 22.11.2018
Водій автотранспортних засобів (категорія «В») 2,0  міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 29.11.2018
Сумський ЦПТО
Манікюрник 4,5 міс. Повна загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 05.11.2018
Перукар (перукар-модельєр) 5,0 міс. Повна загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 05.11.2018
Харківський ЦПТО
Педикюрник 3,5 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 05.11.2018
Електрозварник ручного зварювання 5,5 міс. Повна загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 08.11.2018
Штукатур 4,5 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 12.11.2018
Слюсар-ремонтник 5,7 міс. Повна або базова загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 14.11.2018
Перукар 5,5 міс. Повна загальна середня  освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 21.11.2018

Якщо Вас зацікавили можливість здобуття нової професії, за більш детальною інформацією, зокрема умовами прийому на навчання, звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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