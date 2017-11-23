Назаконність тарифів КП “Житлогосп” апеляційний суд підтвердив

Відповідну ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду було оприлюднено 21 листопада поточного року в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як раніше повідомляв Голос Громади, 8 серпня 2017 року Олександрійський міськрайонний суд визнав незаконними та нечинними рішення Олександрійської міськради щодо підняття тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій. Позивачем у справі виступила громадський активіст Тетяна Вісільова, позов якої до виконавчого комітету Олександрійської міської ради, де третьою особою є КП «Житлогосп» суд задовольнив частково. Рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 5 серпня 2011 р. № 629 «Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», від 6 жовтня 2011 р. № 763 «Про введення в дію тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», від 28 квітня 2016 р. № 264 «Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» визнано незаконними та нечинними.

З апеляційною скаргою на рішення Олександрійського міськрайонного суду щодо визнання незаконними та нечинними рішення Олександрійської міськради щодо підняття тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій Олександрійський виконавчий комітет Олександрійської міської ради звернувся до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, проте суд у задоволенні позову відмовив: “Апеляційні скарги ОСОБА_2 та виконавчого комітету Олександрійської міської ради Кіровоградської області на постанову Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 8 серпня 2017 р. у справі № 398/7667/14-а(2-а/398/38/16) залишити без задоволення. Постанову Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 8 серпня 2017 р. у справі № 398/7667/14-а(2-а/398/38/16) залишити без змін”, – йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, проект рішення щодо відміни підвищених тарифів, внесений депутатом від фракції “БПП “Соілдарність” Віталієм Заріцьким 8 вересня більшість депутатів, лояльних до мера, не підтримало, вважаючи, що підвищена квартплата – це цілком нормально і закономірно.