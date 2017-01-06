Сьогодні, 6 січня о 10:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Григорія Сокальського у м. Олександрія. Про це повідомляє прес-служба відомства.

По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання виникло в моторному відсіку автомобіля ЗАЗ-1102, який стояв у гаражі. Вогнем також було охоплено покрівлю гаража на площі 12 м² та домашні речі в ньому на площі 2 м². Травмованих і загиблих не виявлено.

Силами вогнеборців о 10:23 пожежу локалізовано та о 11:25 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучались 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону У ДСНС в області.

Причину займання наразі встановлюють фахівці.