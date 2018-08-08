Не знайшлося охочих ремонтувати Звенигородське шосе в Олександрії

Тендер, оголошений 12 липня, на проведення капітального ремонту Звенигородського шосе в місті Олександрія відмінили через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Додамо, що замовником робіт виступає Департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Очікувана вартість робіт оголошеного тендеру становила 9 547 194 грн та може бути знижена в результаті торгів.