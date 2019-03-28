Не знайшлося охочих водіїв на автобусні маршрути з перевезення пасажирів Олександрійщини

Днями під керівництвом першого заступника голови Олександрійської РДА Юрія Коваля відбулося засідання конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

Результати засідання: конкурс не відбувся на об`єкти:

Об’єкт № 1: «Олександрія – Куколівка»;

Об’єкт № 2: «Олександрія – Березівка»;

Об’єкт № 3: «Олександрія – Косівка»;

Об’єкт № 4: «Олександрія – Бандурівка».

З метою забезпечення належного транспортного сполучення буде оголошено новий конкурс на вищезазначених об’єктах.