Не знав, де чекає біда: олександрієць прийшов до сусіда за смертю

Днями в Олександрії сварка між двома сусідами закінчилася трагедією. З`ясування відносин між двома чоловіками перейшли у сварку та бійку. Все закінчилось тим, що чоловік, до якого прийшов сусід, в гніві викинув останнього з вікна 8-го поверху житлового будинку.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Україна нова.

Смерть при падінні була миттєвою. Підозрюваний затриманий та дає свідчення.

Олександрійський міськрайонний суд призначив проведення декількох експертиз, після яких винуватцю трагічного випадку винесуть вирок.