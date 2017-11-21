Небайдужих олександрійців просять про допомогу

Солістка Муніципального ансамблю “Мелодія” – Юлія Коваленко потребує нашої допомоги.

Наразі жінка в критичному стані перебуває в Перинатальному центрі в м. Кропивницький з малюком, народженим на 6 місяці вагітності (у обох – зараження крові).

Просимо небайдужих допомогти.

Карта Приватбанку 5168-7427-0294-5837 – Полозова-Коваленко Юлія Володимирівна.