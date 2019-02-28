Заразне захворювання набирає обертів: нові випадки хворих на Кіровоградщині, серед яких переважно діти

Небезпечне й дуже заразне вірусне захворювання продовжує розповсюджуватись у Кіровоградській області.
На Кіровоградщині було лабораторно зареєстровано ще 15 нових випадків захворюваності на кір, серед яких 8 випадків серед дітей.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.
Нагадуємо, що єдиним і найбільш надійним захистом від хвороби є вчасна імунізація.
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