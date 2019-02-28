Заразне захворювання набирає обертів: нові випадки хворих на Кіровоградщині, серед яких переважно діти

Небезпечне й дуже заразне вірусне захворювання продовжує розповсюджуватись у Кіровоградській області.

На Кіровоградщині було лабораторно зареєстровано ще 15 нових випадків захворюваності на кір, серед яких 8 випадків серед дітей.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Нагадуємо, що єдиним і найбільш надійним захистом від хвороби є вчасна імунізація.