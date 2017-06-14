Небезпеку інфекцій і отруєнь ніхто не відміняв

Небезпека африканської чуми свиней в Україні залишається актуальною. Всього три дні тому зареєстровано новий спалах цієї хвороби у Бориспільському районі Київської області і це вже 77-й випадок від початку нинішнього року, поінформував громадськість виконуючий обов`язки начальника управління Держпродспоживслужби в Олександрійському районі Станіслав Лум`яник.

На жаль, на сьогодні це не єдина загроза. За словами фахівця, не краща ситуація і з сказом тварин, яку погіршує відсутність відповідної вакцини на місцях: використано всі наявні для цього 3,5 тис. доз при загальній потребі 20 тисяч доз.

До всього додалась ще й небезпека захворювання на ботулізм, непоодинокі випадки якого вже мають місце в Україні при повній відсутності сироватки проти даного захворювання.

Такі випадки вважають пов`язаними передусім з вживанням неякісної в`яленої риби. Станіслав Лум`яник вважає за необхідне звертатись до населення через ЗМІ з відповідними роз`ясненнями.