Недбальство на Олександрійщині обернулося пожежею на великій відкритій площі

Протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградщини виїжджали на ліквідацію 7 пожеж сухої розслинності на відкритих територіях.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Вогнеборці гасили полум`я на 200 м2 очерету за межами с. Михайлівка Олександрійського району.

Зокрема, такі пожежі зафіксовано у смт Новгородці (100 м2 трави), поза м. Новоукраїнка (100 м2 трави), у смт Устинівці (100 м2 трави), смт Новоархангельську (20 м2 очерету), м. Кропивницькому (300 м2 трави) та за межами с. Майське Бобринецького району (0,5 га трави).

Рятувальники продовжують звертатись до громадян з проханням берегти природу та бути відповідальними за свої дії!