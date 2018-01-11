Недобросовісних водіїв сміттєвозів будуть штрафувати

Таке повідомлення озвучив Олександрійський міський голова Степан Цапюк під час проведення засідання виконавчого комітету сьогодні, 11 січня.

Питання щодо вивозу сміття, а точніше якості виконання цієї роботи працівниками відповідної служби, висловив депутат Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність” Віталій Заріцький, який був присутнім на засіданні. Депутат зазначив, що досить часто можна спостерігати картину, коли рухається авто, яке здійснює вивіз сміття, а за ним залишається слід із цього сміття. На що міський голова повідомив, що також помічав таку картину і вже з цього приводу його профільний заступник А. Некрасов провів з працівниками нараду. Далі пряма мова: “Ми будемо штрафувати водіїв у розмірі 1300 грн, якщо вони будуть лінитися піднятися на машину, аби накрити її”.