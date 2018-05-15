Недобросовісним орендарем було сплачено більш ніж 300 тис грн орендної заборгованості за користування землею

Про це повідомила прес-служба прокуратури Кіровоградської області сьогодні, 15 травня.

За втручаннаня Олександрійської місцевої прокуратури в ході вивчення дотримання вимог земельного законодавства за несплату до бюджету оренди за користування земельною ділянкою категорії промисловості з боку одного з підприємств регіону виникла заборгованість у розмірі 333 тис грн.

“На захист порушеного інтересу держави у сфері земельних відносин прокуратура звернулась до господарського суду Кіровоградської області. Під час розгляду справи у суді підприємством-боржником борг з орендної плати за землю сплачено в повному обсязі”, – додають в прокуратурі.