Необережний курець спричинив пожежу в одному з під’їздів Олександрії

Сьогодні, 14 лютого, о 10:32 в Службу порятунку “101” надійшло повідомлення від олександрійця про те, що у 4-му під’їзді 5-типоверхового житловому будинку по вулиці Святомиколаївська (колишня Пролетарська), 44 горить сміття в сміттєзбірнику. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на співробітників місцевого підрозділу ДСНС.

До гасіння пожежі були залучені 4 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу 11 Державної пожежно-рятувальної частини. Ліквідувати пожежу вдалося вже об 11:07.

Вогнем знищено сміття на площі 4 м. кв., пошкоджено азбестовий кожух сміттєпроводу, скло на двох вікнах під’їзду.

Причиною виникнення пожежі стала необережність під час куріння невстановленою особою.