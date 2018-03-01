Неподалік Куколівки Олександрійського району застрягли три вантажівки

Зважаючи на постійні опади, рятувальники продовжують надавати допомогу водіям авто, які потрапили в складну ситуацію на дорозі та самостійно не можуть вибратися із заметів.

Станом на 13-ту годину рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія допомогли відбуксирувати на безпечні ділянки шляхів три вантажівки, котрі застрягли поблизу с. Куколівка Олександрійського району. Таку інформацію оприлюднила прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

У зв’язку з погіршенням погодних умов, міський голова Степан Цапюк провів засідання оперативного штабу, під час якого подякував народному депутату А.Кузьменку, військовій частині 2269, рятувальній службі, приватним підприємцям, жителям міста, які активно долучилися і допомагають комунальникам в ліквідації наслідків негоди та звернувся до жителів приватного сектору, підприємців прохання з розумінням поставитися до того, що погодні умови складні та розчищати прилеглі території до своїх домоволодінь, магазинів та офісів.

Крім цього, прес-служба міської ради повідомила, що люди похилого віку, які не мають змоги через такі погодні умови вирішити свої нагальні потреби, можуть звернутися до оперативного чергового міськради за номером телефона 7-23-95 і допомога буде надана.