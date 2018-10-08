Неподалік Олександрії поліцейські зупинили незаконну порубку лісу

Вчора, близько 1-ї години ночі на околицях Олександрії працівники патрульної поліції виявили та затримали особу, яка без дозвільних документів займалася порубкою дерев в лісосмугі. Неподалік правоохоронці виявили автомобіль та причеп з бензопилою та деревиною. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Патрульної поліції Кіровоградської області в соціальній мережі Facebook.

Передувало, викриттю поліцейськими зловмисника, звернення небайдужого з інформацією про те, що у лісосмугі невідомі пиляють дерева.

Патрульні, для встановлення усіх обставин справи, викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Додамо, що за незаконну порубку дерев у залежності від завданих збитків передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. В останньому випадку така відповідальність може сягнути позбавлення волі строком до 3 років.