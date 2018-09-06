Неповнолітню жительку Світловодська, яка пішла з дому – знайшли

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ НП в Кіровоградській області.

Нагадаємо, 31 серпня неповнолітня жителька Світловодська Ірина Тищенко пішла з дому і не повернулася. Про зникнення дитини, до Світловодського відділу поліції звернулася мати неповнолітньої. Жінка повідомила, що її донька могла самостійно поїхати за межі області.

На щастя, жертвою злочину не стала. В ході розшуку, працівники поліції встановили її місцезнаходження. Дівчина перебувала в Одеській області у родичів. Наразі дитина передана батькам.