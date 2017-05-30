«Муніципальною поліцією Олександрійської міської ради», яка отримала свою нову назву 23 травня, на 32-й позачерговій сесії Олександрійської міської ради, може зацікавитися Міністерство юстиції України.

Такий висновок можна зробити з повідомлення речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка, який на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук зазначив, що в Україні налічується забагато ГО та КП, які незаконно використовують слово “поліція” в своїй назві. За словами посадовця, “після ретельного юридичного аналізу і листа міністра Авакова до міністра Петренка досягнуто принципової домовленості між МВС і Мін’юстом про те, що останнє вживатиме всіх законних заходів для приведення у відповідність до закону назв цих юросіб. Простіше кажучи, всі повинні будуть перереєструватися і прибрати геть слово “поліція” зі своїх назв. Відповідно до частин 4 та 5 статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування)”.

Крім цього, за пунктом 8 частини 1 статті 28 Закону невідповідність найменування юридичної особи вимогам Закону є підставою для відмови в державній реєстрації. Шевченко наголосив, що всі муніципальні формування з охорони громадського порядку можуть називатися “вартами” або іншими схожими синонімами, але в будь-якому разі такі формування не можуть жодним чином здійснювати правоохоронну діяльність, застосування ними заходів примусу є незаконним і становить склад злочину за статтями “Присвоєння владних повноважень”, “Самоуправство” тощо.

Таким чином, новоспечену “Муніципальну поліцію” в Олександрії, ймовірно, доведеться знову перейменовувати в “Муніципальну варту” або ж вигадати будь-яку іншу назву, що ніяким чином не буде пов’язана зі здійсненням правоохоронної діяльності.