Невідомі у Войнівці займаються незаконною вирубкою лісу

За останній час місцеві жителі села Войнівка Приютівської громади почали все частіше спостерігати факт незаконної вирубки зелених насаджень на території колишнього профілакторію «Гірник».

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

Заклад вже довгий час не працює і прохід туди начебто недоступний, але порушникам це не стає на шляху.

Мешканці запевняють, що вирубка проводиться систематично і вантажівки з деревиною прямують в напрямку Олександрії.

Наразі відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.