Невідомий пастор обіцяє «чудеса зцілення» для олександрійців

Останніми днями на вулицях міста почали з’являтись листівки пастора Павла Макаренко.

Особливу увагу звертає той факт, що листівки поклеєні здебільшого в несанкціонованих для цього місцях – на деревах, парканах, стовпах та стінах будинків.

На листівках розміщена інформація, що закликає людей прийти на його зібрання, де чоловік обіцяє “зцілювати” серйозні хронічні захворювання, такі як діабет, глухоту та зазначає, що паралізовані після його молитов встануть з інвалідних крісел.

Варто зазначити, що в 2015 році Павло Макаренко вже приїздив до міста, але загальновідомо, що такі “процедури” часто не приносять бажаного результату, тому варто двічі подумати перед тим як відвідувати подібні заходи.