Незабаром мешканці Кіровоградщини спостерігатимуть за перевтіленнями у потягах Укрзалізниці

Укрзалізниця готує для своїх пасажирів ряд змін. Уже перший такий потяг в 10 вагонів підприємство отримає цього місяця.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Уніан.

Як обіцяє керівництво УЗ, одне із першочергових змін, який можна буде спостерігати й у вагонах нового складу, це повна відмова від червоних килимів та лінолеуму на підлозі. Замість вже звиклого для українців покриття постелять шумоізоляцій ну оббивку.

Ще 30 таких нових вагонів компанія отримає до кінця року.

«Там, до речі, є ще кілька новинок. Виробникові ми прописали нові технічні умови. Будемо чекати зворотного зв’язку від пасажирів », – повідомив керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebоок.