Незабаром мешканці Кіровоградщини спостерігатимуть за перевтіленнями у потягах Укрзалізниці

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Укрзалізниця готує для своїх пасажирів ряд змін. Уже перший такий потяг в 10 вагонів підприємство отримає цього місяця.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Уніан.

Як обіцяє керівництво УЗ, одне із першочергових змін, який можна буде спостерігати й у вагонах нового складу, це повна відмова від червоних килимів та лінолеуму на підлозі. Замість вже звиклого для українців покриття постелять шумоізоляцій ну оббивку.

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Ще 30 таких нових вагонів компанія отримає до кінця року.

 «Там, до речі, є ще кілька новинок. Виробникові ми прописали нові технічні умови. Будемо чекати зворотного зв’язку від пасажирів », – повідомив керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebоок.

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