Незабаром мешканці Олександрії зможуть здійснювати перегляд нового місцевого каналу Кіровоградщини

Вже з 1 лютого поточного року для мешканців міст Олександрія та Кропивницький запрацює новий телевізійний канал «Вітер».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Канал «Вітер» працюватиме завдяки тюнеру Т2 на 32-му каналі телевізійної приставки та у кабельних мережах.

У ефірі телеканалу будуть показувати новини, авторські програми, ток-шоу, художні та документальні фільми, серіали й концерти.

В майбутньому канал планують транслювати по всій території Кіровоградської області.