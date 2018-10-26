Незабаром олександрійці платитимуть за вивезення сміття окремо від квартплати

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму засіданні 25 жовтня вирішив провести конкурс на визначення виконавців збирання та вивезення твердих побутових відходів з дворових територій багатоквартирних житлових будинків міста Олександрії, селищ Олександрійського та Пантаївки.

Як було пояснено на засіданні, дане рішення викликане новим порядком сплати за згадану послугу: вона буде відокремлена від загальної плати за послуги з утримання та благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків. Яким буде механізм сплати за вивіз твердого побутового сміття, на засіданні не повідомлялося. Виконком лише затвердив склад комісії конкурсу та відповідну документацію на його проведення. Мета – «удосконалення системи збирання та вивезення ТПВ, охорони довкілля та здоров`я людини, залучення суб`єктів господарювання до участі в забезпеченні чистоти і порядку на територіях міста і селищ»(витяг з проекту рішення).

Слід зазначити, що для жителів приватного сектору порядок окремої плати за вивіз ТПВ з їхніх домоволодінь існував в усі часи, але й досі він далеко не всіма ними дотримується без будь-яких санкцій для неплатників. А для мешканців багатоповерхівок плата за вивезення побутового сміття з дворів завжди нараховувалася автоматично. Чому виникла така дискримінація – законодавство не пояснює.