Уже 6 лютого з 10:00 стартує реєстрація учасників Зовнішнього незалежного оцінювання, яка буде доступна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Про це повідомляє сайт Центру.

Триватиме процедура до 17 березня, але учасники АТО та жителі тимчасово окупованих територій зможуть виконати реєстрацію в додатковий період з 3 по 20 травня або ж пройти її в електронному форматі.

Також цього року для людей з особливими освітніми потребами буде виділений додатковий час 30 хвилин, а також для осіб з порушенням зору будуть доступні бланки зі збільшеним шрифтом.

Основна сесія тестування пройде з 23 березня по 16 червня, додаткова з 3 по 12 липня.