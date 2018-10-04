Незабаром в Олександрії пройде низка мистецьких заходів

Найближчим часом в Олександрії відбудеться ряд культурно-розважальних заходів, повідомляє «Голос Громади». Так, вже 18 жовтня у міському Палаці культури «Світлопільський» пройде концерт колективу «Фрістайл», 10 листопада – театралізоване шоу «Leo Dreams», 14 листопада – концерт Державного Академічного Волинського народного хору, а 29 листопада очікується гумористичне шоу «Вар`яти Шоу». Дозвіл на проведення цих заходів дав виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму засіданні сьогодні, 4 жовтня.

Також 3 і 4 листопада, згідно з ухвалою виконкому, відбудеться показ кінофільмів для дітей «Велика котяча втеча», «Позитивний Бандерас» і «Скажене весілля».

А в рамках відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва виконком погодив ряд святкових заходів «Козацька слава», які проходитимуть з 8 по 13 жовтня у краєзнавчому музеї та бібліотеках міста, а також 13 жовтня – біля КСК «Ніка». Крім того, 10-12 жовтня в Олександрійській музичній школі відбудеться конкурс козацької пісні та інші святкові заходи.