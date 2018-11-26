Незабаром в Олександрії відкриють сучасний кабінет діагностики онкозахворювань

В Олександрії на базі лікувально-діагностичного центру «ДоброДія» відкриють діагностичний кабінет для проведення обстежень з метою запобігання онкозахворювань.

Про це Голосу Громади повідомив керівник ЛДЦ «ДоброДія» Юрій Петрушевський.

«Це кабінет відеоендоноскопії з сучасним діагностичним обладнанням, в якому будуть проводитися обстеження з гастроендоскопії – обстеження шлунку та 12-палої кишки, сігмоскопії – огляд товстого кишківника та колоноскопії – огляд товстого й тонкого кишківника з глибиною 145 см. Обстеження буде супроводжуватися відеозаписом, з якого можна буде зробити скрін та прикріпити файл до допису історії хвороби» – зазначив директор лікувально-діагностичного центру.

Відтак, в ході проведення вищезазначених обстежень, за необхідності, буде здійснюватися взяття біоматеріалу (біопсія). Вже після цього, виходячи з результатів аналізу з біопсії, фахівці зможуть діагностувати природу новоутворення (доброякісне чи злоякісне) та вжити заходів для проведення необхідного лікування.

Нагадаємо, що створення такого центру відбулося за підтримки Кіровоградської облдержадміністрації, шляхом фінансування коштом держбюджету, що становить близько 700 тисяч гривень, та за сприянням керівника ЛДЦ «Добродія» Юрія Петрушевського.

Сучасний діагностичний кабінет планують відкрити вже в грудні цього року.