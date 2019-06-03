Незабаром відбудеться черговий суд над  депутатом Новоукраїнської райради, що морив сина голодом                                      

Депутат з Новоукраїнки Олександр Мольченко, наразі знаходиться під арештом у СІЗО в Кропивницькому.

Обвинувачуваний поводиться спокійно, разом з ним ще двоє співкамерників.

«Він спокійно себе поводить, ні на що не скаржиться», – говориться у тексті.

Мольченко пробуде в СІЗО щонайменше до 20 липня. Потім суд розгляне питання продовження чи зміни запобіжного заходу.

Дружина Олександра Мольченка Наталя наразі перебуває під домашнім арештом. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт СБН.

Нагадаємо, що держслужбовця було арештовано за жорстоке поводження з власною дитиною – депутат морив 4-го сина голодом.