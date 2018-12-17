Днями відбудеться офіційне відкриття головної ялинки Олександрійщини

Святкові урочистості з офіційного відкриття головної ялинки міста відбудуться 19 грудня о 16:00 на площі Соборній.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Дата відкриття ялинки пов’язана з Днем Святого Миколая, який розпочинає цілу плеяду новорічних свят.

Запалення новорічної ялинки, театралізоване дійство з Дідом Морозом й Снігуронькою, святковий концерт, веселощі, сюрпризи та інше.

Запрошуємо всіх жителів та гостей Олександрії на святковий захід.

Нагадаємо, що головну ялинку міста розпочали встановлювати 27 листопада, а урочисті з відкриття зеленої красуні пройдуть вперше на професійній мобільній сцені, яку нещодавно змонтували для проведення святкових та культурних заходів у місті.