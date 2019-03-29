Незабаром з прилавків олександрійських магазинів зникне одноразовий пластиковий посуд

Днями Європарламент схвалив законопроект, спрямований на зменшення сміття з пластику та вніс, відповідно до якого виробництво і продаж одноразових виробів із пластику забороняється з 2021 року.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Deutsche Welle.

Так, з 2021 року в Євросоюзі буде заборонено використання одноразових виробів. Це також стосується пластикового посуду, ватяних косметичних паличок, трубочок для пиття тощо, які можуть вироблятися з інших матеріалів.

Використання виробів із пластику, у яких поки немає екологічної альтернативи, наприклад, пластикових стаканів та пакування для харчових продуктів, має бути обмежена. Згідно із законопроектом, країни ЄС повинні самостійно вжити заходів у зв’язку з цим.

Крім того, ряд одноразових продуктів, що містять деяку кількість пластику, зокрема, вологі серветки, жіночі гігієнічні прокладки – в обов’язковому порядку на пакуванні будуть супроводжуватися вказівками про негативну дію на навколишнє середовище.

Зокрема законопроект збільшує квоти розподілу сміття. До 2025 року не менше 77% пластикових пляшок, повинні утилізуватися разом з пластиковим сміттям, до 2030 року цей показник зросте до 90%. Крім того, пластикові пляшки з 2025 році повинні як мінімум на 25% складатися з вторсировини, до 2030 року – на 30%.