Незабаром суттєво зростуть ціни на oфopмлення ID-кapтoк тa зaкopдoнних пaспopтів

Вже з 1 липня поточного року aдміністpaтивний збіp зa oфopмлення ID-кapтoк тa зaкopдoнних пaспopтів збільшиться.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держаного підприємства «Документ».
Тож, нові суми адміністративного збору складатимуть:
- При оформленні ID-картки (до 20 робочих днів) – 345 грн. (126 грн. вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 279 грн.
- При оформленні ID-картки (до 10 робочих днів) – 471 грн. (252 грн. вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 366 грн.
- При оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) – 682 грн. (352 грн. вартість адмінпослуги та 330 грн. вартість бланка), раніше 557,32 грн.
- При оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав*) – 1034 грн. (704 грн. вартість адмінпослуги та 330 грн. вартість бланка), раніше 810,32 грн.
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