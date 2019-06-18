Ніколи не пізно почати спочатку: на Олександрійщині атовець здобув освіту завдяки службі зайнятості

Так склалося у житті, що Анатолію Сергійовичу одразу після школи довелося йти працювати. У зв’язку з тим, що проживає він у сільській місцевості – великого вибору вакансій не було, тож працював чоловік на сезонних роботах на одному з місцевих підприємств.

Але сезонні заробітки не влаштовували Анатолія, тому, порадившись із родиною, він вирішив підписати контракт про службу у Збройних Силах України. А вже згодом, після початку війни на Сході України, захищав територіальну цілісність нашої держави аж до серпня 2018 року.

Після закінчення військової служби, вже у статусі учасника бойових дій, Анатолій Сергійович повернувся до рідного села, в якому, за період проходження його служби, ситуація на ринку праці так, на жаль, і не змінилась.

Але Анатолій завжди був оптимістом, тому навіть не думав опускати рук. За допомогою молодий чоловік звернувся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості. На одному з прийомів, у зв’язку з відсутністю освіти професійно-технічної або вищої освіти, йому було запропоновано навчання у Центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Анатолій одразу «загорівся» цією ідеєю, тому після нетривалих роздумів, прийняв рішення їхати на навчання до Одеського ЦПТО, щоб здобути професію електрогазозварника. Тим паче, що ТОВ «Олександрійський цукровий завод», який знаходиться в межах транспортної доступності від того села, де проживає Анатолій, пообіцяв надати йому робоче місця по закінченню навчання.

Тож завдяки своєму оптимізму, наполегливості та вірі в себе, а також допомозі фахівців Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, Анатолій Сергійович здобув не лише професію, яка користується зараз попитом на ринку праці, а й отримав роботу на одному з найбільш процвітаючих підприємств району.