Номери телефонної лінії державної служби зайнятості більше не обслуговуються

Державна служба зайнятості, для оперативного надання інформації шукачам роботи та роботодавцям, використовує різноманітні засоби комунікацій, у тому числі “прямі” телефонні лінії. Тривалий час в службі працювала інформаційно-довідкова телефонна система з номерами: зі стаціонарного – 0-800-50-50-60 та з мобільного – 730. Дзвінки на ці номери телефонів були безкоштовними.

Як повідомили кореспондентам Голосу Громади в прес-службі обласного центру зайнятості, на поточний момент зазначена довідкова система державної служби зайнятості не працює – номер 0-800-50-50-60 телефонною компанією не обслуговується, а номер 730 (з мобільного) належить комерційній структурі (дзвінки на нього є платними).

“Інформація про вказані номери раніше була широко розповсюджена серед клієнтів державної служби зайнятості. Номери телефонів зазначені у друкованій продукції, зокрема буклетах, які розміщені в приміщеннях центрів зайнятості, надавались безробітним та представникам роботодавців під час семінарів. Звертаємо увагу на те, що номер 730 (з мобільного) станом на зараз не належить державній службі зайнятості. Дзвінки на нього є платними. Центрами зайнятості проводиться робота щодо вилучення посилань на ці телефони з різних сайтів та інформаційних дошок” – прокоментував Б. Стоян, заступник директора обласного центру зайнятості.